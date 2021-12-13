Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ENGELLiYE DESTEK

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hazırladığı projeye destek vermek üzere protokol imzaladı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:11
ENGELLiYE DESTEK

 ‘Engelli Hibe desteği ile Kendi İşini Kurma Projesi’ kapsamında İŞKUR’a sunulan projeler, komisyon tarafından onaylandı. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ikamet eden Seher Arısoy ve Çekerek ilçesinde ikamet eden Gülizar Gökdemir, kuruluş desteği için verilecek olan 44 bin lira ile alacakları 4 büyükbaş hayvanla hayvancılığa başlayacak. İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, engelli hibe desteği ile kendi işini kurma projesi kapsamında projeleri onaylanan Seher Arısoy ve Gülizar Gökdemir ile ilgili sözleşme yaptıklarını bildirdi. Yıldız, ‘’Kendilerine 4’er büyükbaş hayvan kazandırılacak. Projenin takibi İŞKUR tarafından yapılacaktır. Büyükbaş hayvanları 3 yıl boyunca satamayacak, kesimini yapamayacaklar. Hayvanlar sigortalı olup 3 yıl sonra tamamen kendilerine ait olacaktır’’ dedi. Yıldız, İŞKUR’un yeni istihdam sağlayacak projelere devam edeceğinin altını çizdi. Yıldız, ‘’Seher Arısoy’a ve Gülizar Gökdemir’e Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Seher Hanım ve Gülizar Hanım, kendilerine sağlanan imkân sayesinde hayata yeniden tutunmasını sağlayan, severek yapacakları hayvancılığa başlayacakları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirttiler. Kendilerine başarılar diliyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Engelliye Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiLiM MERKEZiNDE DURMAK YOK
BiLiM MERKEZiNDE DURMAK YOK
MORAL BULDULAR
MORAL BULDULAR
AK Partide istifa sonrası ‘kumpas’ iddiası
AK Partide istifa sonrası ‘kumpas’ iddiası
Tanıtım Yaptılar
Tanıtım Yaptılar
Arabaşı gecesi
Arabaşı gecesi
Destek istedi
Destek istedi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim