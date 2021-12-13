Engelliye Destek

‘Engelli Hibe desteği ile Kendi İşini Kurma Projesi’ kapsamında İŞKUR’a sunulan projeler, komisyon tarafından onaylandı. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ikamet eden Seher Arısoy ve Çekerek ilçesinde ikamet eden Gülizar Gökdemir, kuruluş desteği için verilecek olan 44 bin lira ile alacakları 4 büyükbaş hayvanla hayvancılığa başlayacak. İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, engelli hibe desteği ile kendi işini kurma projesi kapsamında projeleri onaylanan Seher Arısoy ve Gülizar Gökdemir ile ilgili sözleşme yaptıklarını bildirdi. Yıldız, ‘’Kendilerine 4’er büyükbaş hayvan kazandırılacak. Projenin takibi İŞKUR tarafından yapılacaktır. Büyükbaş hayvanları 3 yıl boyunca satamayacak, kesimini yapamayacaklar. Hayvanlar sigortalı olup 3 yıl sonra tamamen kendilerine ait olacaktır’’ dedi. Yıldız, İŞKUR’un yeni istihdam sağlayacak projelere devam edeceğinin altını çizdi. Yıldız, ‘’Seher Arısoy’a ve Gülizar Gökdemir’e Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Seher Hanım ve Gülizar Hanım, kendilerine sağlanan imkân sayesinde hayata yeniden tutunmasını sağlayan, severek yapacakları hayvancılığa başlayacakları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirttiler. Kendilerine başarılar diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.