Engelliye destek

YOZGAT sınırında yer alan Çorum’un Sungurlu ilçesinde bulunan atölyede engellilerin kullandığı akülü araçların tamirleri yapılıyor. Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadığı, bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin sıkıntı çektikleri belirtildi. Sorunun çözümü için Sungurlu’da bulunan dernek bünyesinde kurulan tamir atölyesinde, kendileri de engelli olan iki usta tarafından tamir hizmeti veriliyor. Akdağmadeni ilçesinde ikamet eden ve akülü sandalye aracı bozulan Kamil Aydoğan’ın sandalyesi de tarafından tamir edilerek, teslim edildi. Durak Çinkaya ve Ramazan Tokgöz tarafından, Çorum, Yozgat, Amasya bölgesindeki engellilerin akülü araçlarının tamirlerinin titizlikle yapıldığı bildirildi.