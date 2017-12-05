-Engelliye Dernek Desteği

Yurtlu, Yozgat’ta faaliyet gösteren toplam 451 dernekten 10’unun engellilere yönelik kurularak, engellilerin kendi alanlarında dayanışması, engellilerin karşılaştığı sorun ve engellilerin kaldırılması amacıyla faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Yeni yerine taşıyan Yozgat Sürmeli Engelliler Derneği’ni ziyaret ederek, yönetim kurulu başkanı Veysel Eraslan ile görüşen İl Müdürü Yurtlu, derneğin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Yurtlu, ‘’Bilindiği üzere ilimiz genelinde engellilere yönelik çalışma yapmak amacıyla kurulan 10 dernek mevcuttur. İki adedi spor alanda diğerleri ise engellilerin sosyal, kültürel ve yaşam alanlarında sorun ve yaşanan süreçte karşılaşılan engelleri kaldırmaya yöneliktir. Bu derneklerden altı adedi il merkezinde diğerleri ise ilçelerde kurulu ve faaliyet göstermektedir’’ dedi, Dernekler Daire Başkanlığı’nın proje desteği kapsamında, engelli derneklerine öncelik tanıdığını da vurguladı. Dernek Başkanı Eraslan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aynı zamanda da derneğe yer tahsisi konusunda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Kazım Arslan’a da teşekkür etti.