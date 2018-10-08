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ENGELLiYE BAKIM EVi

YOZGAT il genelinde engellilere yönelik ilk Özel Bakım Merkezi Yerköy ilçesinde hizmete girdi. Merkezin, 7/24 esasına göre bakıma ihtiyaç duyan özel insanlara hizmet vereceği belirtildi.

ENGELLiYE BAKIM EVi

YOZGAT il genelinde engellilere yönelik ilk Özel Bakım Merkezi Yerköy ilçesinde hizmete girdi. Merkezin, 7/24 esasına göre bakıma ihtiyaç duyan özel insanlara hizmet vereceği belirtildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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ENGELLiYE BAKIM EVi

Sosyal aktivite, sağlık hizmetleri, bakım ve temizlik hizmetleri ile psiko-destek sağlayan Özel Derman Anadolu Bakım Merkezi, ilk etapta 10 kişilik kadrosu ile Yozgat’ta bir ilki hayata geçirdi. Bünyesinde, engelli asansörü, çamaşırhane, diyetisyen kontrolünde 3 ana öğün ve 2 ara öğün yemek hizmeti, ibadethane, sosyal aktiviteler için ortak yaşam alanları, kişiye özel baza, geniş ferah yatak odaları, 24 saat sıcak su imkanı ile engellilere hizmet veren Özel Derman Anadolu Bakım Merkez’inde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, incelemelerde bulundu, daha önce Yozgat il genelinde özel bakım merkezinin olmadığını, ihtiyacın bu merkezle karşılanacağını söyledi. Merkezde sadece 18 yaş üzeri bedensel engellilere hizmet verileceğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Bu merkezde kadın ve erkek engelli vatandaşlarımız hizmet alabilecekler. Engellilerimize bakım hizmeti verilirken, beslenme, sağlık, rehabilitasyon hizmeti ve sosyal uyum çalışması da yürütülecek. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle de nitelikli zaman geçirilmesi sağlanacak” dedi.
Merkezde günü birlik kalımlarında olacağını vurgulayan Vali Yurtnaç, “Kimsesi olmayan, ailesinin bakım gücü olmayan engelli vatandaşlarımız burada kalabilecekler. Öte yandan engellisine evinde bakan fakat günü birlik işlerini halletmesi gereken, engellisini yanında götüremeyecek olan kişilerde engellisini buraya bırakabilecek ve işlerini hallettikten sonra tekrar alıp evine götürebilecek. Bu merkez ilimizde önemli bir açığı kapatacak” diye konuştu.
Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, evdeki özenle bakım hizmetlerinin sunulacağını ifade ederek, "Bakım merkezi konforuyla kişiye evinde bulunması gereken özeni yaşatırken sunduğu psiko-destek ile de eksiksiz hizmet anlayışını şiar edinmiştir. Bizlerin amacı eksiklikleri giderirken sosyal etkinlik programlarıyla da kişilerin özgüvenlerini tamamlamaktır. Engelli ve yaşlı misafirlerine 7/24 sağlık takibi de sunacak şekilde merkezimiz dizayn edildi. Zihinsel engelli ve ruhsal engelli 18 yaşa ve üzeri özel insanlara merkezimizde hizmete başlandı" ifadelerini kullandı.  
 

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