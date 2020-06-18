Engellinin mutluluk anı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, doğuştan bedensel engelli Bakiye’yi ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

Şefaatli İlçesinde yaşayan ve doğuştan bedensel engeli bulunan Bakiye'yi evinde ziyaret eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal aile ile sohbet etti. Ünal, Bakiye’nin sandalyesine otururken yaşadığı sevinci görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. Ünal, ‘’Kardeşimizin bir nebze de olsa yanında olduğumuzu gösterdik. Gücümüz yettiğince engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Başkan İlknur Ünal’ı ve hediyesi olan tekerlekli sandalyeyi görünce büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Bakiye ve ailesi, eski tekerlekli sandalyelerinin çok yıprandığını ve mağdur olan kızlarının hediye edilen yeni tekerlekli sandalye ile mağduriyetinin giderildiği belirterek, AK Kadınlara teşekkür etti.