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Engellinin ihtiyaçları karşılandı

ALACA Engelliler Derneği, Aydıncık ilçesindeki bir engelinin ihtiyaçlarını karşıladı.

11 Aralık 2020 Cuma 00:05
Engellinin ihtiyaçları karşılandı

Aydıncık İlçesinde ikamet eden Veysel Büyükbaş isimli engelinin banyo sandalyesi ve manuel tekerlekli sandalye talebini Alaca Engeliler Derneği karşıladı. Dernekten yapılan açıklamada, hizmetlerin aralıksız devam ettiği belirtilerek, ‘’Şimdiye kadar Alaca, Çorum, Yozgat, Sorgun, Sungurlu  ve çevre ilçelerine tekerlekli sandalye hediye ettik, çocukları, yaşlıları, teyzelerimizi, dedelerimizi, göçmen Suriyelileri, çadırlarda yaşayan işçi Urfalıları ve derneğimizin kapısını çalan herkesi sevindirdik, sevindirmeye de devam ediyoruz. Hastanelere, okullara da sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ denildi. Uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverlerin tekerlekli sandalyeyi tercih ettiklerini hatırlatan dernek yönetimi, kendilerinin de bu hayırlı işlere köprü vazifesi gördüklerinin altını çizdiler. Açıklamada, ‘’Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadığı ve bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin çok sıkıntı çektiklerini yaşayarak gördüğümüzden bunun çözümü için dernek bünyesinde bir tamir atölyesi kurduk. Kendileri de engelli olan iki ustamızla hizmet veriyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yardımcı olan, derneğimizin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Engellinin Ihtiyaçları Karşılandı
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