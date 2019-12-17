Engellinin Adı Yok

Keven, ‘’Özel okullara aktarılan kaynağı geçen yıl sadece 750 kontenjan verdiğiniz engelli öğretmenlerin atamasında kullanın. Bin 200’e yakın engelli öğretmen atanmak istiyor. Bakanlığınız engelli personel çalıştırma zorunluluğu olan yüzde 3 sınırına bile uymuyor’’ dedi. Keven, Devlet Personel Başkanlığı’nın Kasım 2019 raporuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’nda 5 bin 86 engelli memur açığının bulunduğunu kaydetti. Keven, ‘’Kamuda toplam 7 bin 119 olan engelli memur açığına bakarsanız bakanlığınız yüzde 70 ile bu konuda birincidir!” dedi.