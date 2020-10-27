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Engellilere yüz yüze eğitim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri’nin bakımı altındaki engelli öğrencilerin yüz yüze eğitim süreçlerine yönelik yol haritası belirlendi.

27 Ekim 2020 Salı 00:00
Engellilere yüz yüze eğitim

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Türkiye genelinde Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, eğitim-öğretim çağındaki engelli öğrencilerle ilgili izlenecek yol ve uygulamaların belirlendiği talimat yazısının kendilerine de ulaştığını bildirdi. Buna göre, kuruluşlarda bakım altında bulunan ve okula devam eden engelli bireylerin durumları, kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığı dikkate alınarak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde, kuruluş sağlık servisi personeli ve meslek elemanlarının katılımıyla oluşturulan ‘Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’ tarafından değerlendirileceği kaydedildi. Engellilerin yüksek yararı gözetilerek, bireysel ve grup eğitimi alma durumuna göre yüz yüze eğitime devam süreçleri, kurulun kararları doğrultusunda belirleneceğinin altı çizildi. Engelli öğrencilerin okula gönderilmesi sürecinde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde planlama yapılacak. Öğrencilerin okulda alınan tüm tedbirlere riayet etmesi, belirlenen gün ve saatlerde okulda bulunmaları sağlanacak. Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulları, engelli bireylerin okula devam etme durumlarını haftalık değerlendirecek. Okula giden ve okuldan dönen engelli öğrencilerin ateş ölçümleri ile el yıkama, kıyafet değişimi gibi temizlik kontrolleri de bakım elemanlarınca yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Engellilere Yüz Yüze Eğitim
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