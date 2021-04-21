Engellilere yönelik proje

Öğrenciler tarafından engelli bireyler için yazılan şiirler ve mektuplar ile çizdikleri resimler, projeden sorumlu öğretmenler tarafından e-dergi haline getirilecek. Dergi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yayınlanacak. Öğrenciler tarafından yazılan şiir ve mektuplar word formatında, çizilen resimler ise kamera, cep telefonu, dslr makina gibi resmin tamamı net görünecek şekilde 90 derece bir açıyla fotoğrafı çekilerek, Öğretmen Abdullah Düğer’e telegramdan en geç 26 Nisan 2021 tarihine kadar gönderilmesi istendi. Gönderilen şiir, mektup ve resimlerde öğrencilerin isim, soy isim, sınıf ve okul isimlerinin görünür bir şekilde yer alması konusunda dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.