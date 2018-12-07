Engellilere Sertifika

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreninde Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, katılımcılara sertifikalarını verdi. Yıldız, “Dezavantajlı konumda bulunan Engelli vatandaşlarımızın İş arama süreçlerinde her türlü desteğimizi vermeye ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerinin patronu olmaları için hibe desteklerimizle de yardımcı olmaktayız’’ dedi.

3 gün süren Kulüp eğitimlerinde İş Arama Becerileri, Beden Dili, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri ve Motivasyon oyunlarıyla uygulamalı eğitimler verildi. Yıldız, eğitimler sonunda engelli vatandaşların özgüvenlerinin arttığını, işgücü piyasasında avantajlı hale geleceklerinin altını çizdi. Yıldız, eğitimlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.