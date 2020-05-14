Engellilere korona engeli

ENGELLİLER haftası bu sene korona virüsü nedeniyle kutlanamadı. Sorgun Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ve Dernek Başkanı Süleyman Özdemir, 10-16 Mayıs tarihleri arasında her yıl engelliler haftasının kutlandığını hatırlattı. Pandemi olmasaydı bu sene dernek olarak bir dizi etkinlik yapacaklarını dile getiren Altınkuyu ve Özdemir, ‘’Valimiz Kadir Çakır, Sorgun Kaymakam’ı Nida Yazın, Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci, STK’lar ve okullarımızla birlikte farklı projelerle 9. geleneksel etkinliklerimizi yapacaktık. İlimizde ve İlçemizde büyüklerimiz sayesinde engellerin aşıldı, aksaklıklarında zaman içerisinde farkındalıklarla aşılabileceğini biliyoruz’’ dediler.

Altınkuyu ve Özdemir, Tekerlekli Sandalye Basketbolda sezonu tamamladıklarını vurgulayarak, yeni sezonda, imkanlar dahilinde daha iddialı olarak sahaya çıkmak istediklerini kaydettiler. Altınkuyu ve Özdemir, ‘’Derneğimiz pandemiden dolayı kapalı olduğundan, Engelliler Haftası dolayısıyla gerek sosyal medyadan gerekse bizleri telefonla arayarak her zaman yanımızda olan güzel yüreklere Engelli Spor Kulübü̈ Derneğimiz ve Engelliler Derneği olarak teşekkür ederiz. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Ama zamanında alınan önlemler ile bu Korona virüs tehlikesini en az şekilde atlatmaya çalışan ülkelerden biriyiz. Bu zor gülerde herkese sağlıklı günler dileriz. İnanıyoruz ki ülkemiz bu zor günlerden en kısa zamanda çıkacaktır. Biz pandemi nedeniyle karantina altında bulunan vatandaşlarımıza acil şifalar dileğinde bulunurken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ise Allah’tan rahmet ailelerine ise başsağlığı diliyoruz’’ ifadelerini kullandılar.