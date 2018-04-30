Engellilere hibe desteği

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, verilecek desteğin amacının, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri, rehabilitasyonlarına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Yıldız, ‘Bu yıl engelliler tarafından hazırlanan projelere 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca eski hükümlülerin hazırladıkları projelere yönelik bürüt asgari ücretin 15 katı tutarı olan 30 bin 442 liraya kadar hibe desteği verilecektir. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız hazırladıkları projeleri en son 8 Haziran 2018 tarihine kadar Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir’’ dedi.