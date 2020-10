Engellilere Fransa’dan destek

DUYKON Fransa Belford Temsilcisi Bayram Akyürek’in organizasyonuyla ihtiyaç duyulan üç adet akülü tekerlekli araç, DUYKON ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz’a teslim edildi. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’nda gerçekleşen etkinlikle Başkan Ahmet Yılmaz, araçları ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Başkan Ahmet Yılmaz, ‘’Karahacılı Derneğimiz, Büyükçekmece Yozgatlılar Derneğimiz ve Esenyurt’taki Yozgat derneğimiz bizimle iletişime geçerek buralarda ikamet eden ihtiyaç sahibi, engelli kardeşlerimizi bizlere bildirdiler, bizler de bu ihtiyaçlarının giderilmesi için DUYKON Fransa temsilciliğimizle iletişime geçtik. Fransa Belford Temsilcisi Bayram Akyürek’in organizasyonuyla araçlarımız temin edilerek, Yozgatlı ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırıldı” dedi. Başkan Ahmet Yılmaz, her zaman ve her konuda, dünyanın her yerindeki bütün Yozgatlıların yanında olacaklarını sözlerine ekledi. Dernek başkanları da DUYKON Başkanı Ahmet Yılmaz ve Fransa’daki Yozgatlılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.