ENGELLiLERE DESTEK

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü kampanyada hayırsever vatandaşlarımızın temin ettiği engelli arabalarımız ilçemize ulaştıktan sonra ihtiyaç sahibi alilere dağıtımını da gerçekleştirdik’’ dedi.

Başkan Açıkel, kampanyada emeği geçen herkese teşekkür etti, ‘’Unutmamalıyız ki her birey bir engelli adayıdır’’ uyarısında bulundu. Başkan Açıkel, ilçede yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların devam ettirildiğini hatırlattı. Açıkel, ''Yurt dışında başlatılan kampanya kapsamında temin edilen engellilere yönelik malzemeleri titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık'' diye konuştu.