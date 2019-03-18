Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103304
ALTIN
228.098
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2443
EURO
6.1802

ENGELLiLERE DESTEK

SARIKAYA Belediyesi, Ülkü Ocakları ile birlikte, yurt dışından gönderilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

ENGELLiLERE DESTEK

SARIKAYA Belediyesi, Ülkü Ocakları ile birlikte, yurt dışından gönderilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
19 Okunma
ENGELLiLERE DESTEK

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü kampanyada hayırsever vatandaşlarımızın temin ettiği engelli arabalarımız ilçemize ulaştıktan sonra ihtiyaç sahibi alilere dağıtımını da gerçekleştirdik’’ dedi. 
Başkan Açıkel, kampanyada emeği geçen herkese teşekkür etti, ‘’Unutmamalıyız ki her birey bir engelli adayıdır’’ uyarısında bulundu. Başkan Açıkel, ilçede yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların devam ettirildiğini hatırlattı. Açıkel, ''Yurt dışında başlatılan kampanya kapsamında temin edilen engellilere yönelik malzemeleri titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık'' diye konuştu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
RAHMETLE ANIYORUZ
RAHMETLE ANIYORUZ
Bakan Kasapoğlu'ndan Yerköy'e müjde
Bakan Kasapoğlu'ndan Yerköy'e müjde
TÜRKAV Açıldı
TÜRKAV Açıldı
Oy Pusulasına tepki
Oy Pusulasına tepki
Köse’ye bakan desteği
Köse’ye bakan desteği
Terör saldırısına tepki
Terör saldırısına tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim