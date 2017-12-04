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-ENGELLİLERE DESTEK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının ilk maçının ‘Dünya Engelliler Günü’ ile çakışması üzerine, tüm bürokratları salonda topladı, engellilere moral ve destekte bulundu.

-ENGELLİLERE DESTEK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının ilk maçının ‘Dünya Engelliler Günü’ ile çakışması üzerine, tüm bürokratları salonda topladı, engellilere moral ve destekte bulundu.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-ENGELLİLERE DESTEK

Eşofmanlarını giyip, Sorgun Engelliler Umutspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Antrenörlüğünü de üstlenen Vali Kemal Yurtnaç, Dünya Engelliler Günü'nün bir günle sınırlı olmadığını, yıl boyunca engellilere ‘hayattan biraz daha lezzet alsınlar’ diye, ‘hayatlarında biraz daha mutlu olsunlar’ diye çalışmalar yaptıklarını belirtti. Geçen sene Sorgun'da bir basketbol maçı izlemeye geldiğini ifade eden Yurtnaç, "O maç sonrası gördüm ki biz bu insanları ihmal ediyoruz. Sokakta yürümeleri, kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri, hastanelere girişlerinde hepsinde sorun var. Bu maksatla bir farkındalık oluşturalım. Bugün Yozgat Sorgun Engelliler Umutspor Kulübünün Antrenörüyüm. Onlarla birlikte bu hafta boyuncu etkinlikler yapacağız. Bizim Sorgun Engelliler takımına desteğimiz her zaman devam edecek. Bugün onların özel bir günleri bu özel günde de farkındalık yaratmak istedik. Bir devletin idaresi ve başarısı dezavantaj gruplara yaptığı destekle ölçüler. Benim buradaki başarım memnuniyeti artırmak. Bugün bu insanların mutluluğuna mutluluk katmak istiyoruz" dedi.

Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu da,  engelleri sporla ve sporcularla aşmak için yola çıktıklarını, ‘hayatın içerisinde bizde varız’ demelerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. Yozgat Valisi Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve diğer bazı yöneticilerle birlikte, oyunculara, kulüp yöneticilerine çiçek ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.

Son Güncelleme: 03.12.2017 17:50
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