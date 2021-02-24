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Engellilere destek

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) öncülüğünde, Avrupa Sosyal Yardım Platformu Sorumlusu Soydaş Erdinç ve ekibi tarafından başlatılan ‘Akülü Araba’ kampanyası tamamlandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:40
Engellilere destek

DUYKON Genel Başkanı Serhat Baran, Avrupa Sosyal Yardım Platformu Sorumlusu Soydaş Erdinç tarafından yürütülen, Avrupa’daki Yozgatlı Federasyonların ve Derneklerin katılımlarıyla düzenlenen kampanyanın sonuna gelindiğini söyledi. Baran, Mart ayında Akülü Arabaların dağıtımı gerçekleştirileceğini belirterek, ‘’Katılım ve katkı sağlayan başta Soydaş Erdinç ve ekibi olmak üzere tüm federasyon, dernek, hayırseverlerimize teşekkür ederiz’’ dedi. Kampanyayı yürüten Soydaş Erdinç de, kampanyaya Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, Hollanda’da bulunan federasyonların, derneklerin destek verdiğini bildirdi. Erdinç, ‘’Mağdur ve mazlumun yüzlerini güldürmek, engelli olan insanlarımıza yardım etmek, onların eli ayağı olmak bizim insanlık vazifemizdir. Akülü arabalarımızı Mart ayı itibariyle Hollanda'dan tır’a yükleyip Yozgat’ımıza götüreceğiz. Yozgat ve ilçelerinde engelleri kaldıracağız’’ diye konuştu.  İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından yapılacak koordine ile Akülü Arabaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. •Doğan Tufan•

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