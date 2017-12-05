-Engelliler moral buldu

Yozgatlı sanatçı Mahmut Yıldız Türküleriyle etkinliğe renk kattı, engeller bir günlüğüne de olsa dertlerini unutup, doyasıya eğlenme imkanı buldu. Sanatçımız Mahmut Yıldız, bu tür eğlence programlarının sıkça düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘Bedeni engelli yürekleri sevgi dolu kardeşlerimizin yüzü daima gülmelidir’ dedi.

Herhangi bir ücret almadan geceye katılıp, destek veren Mahmut Yıldız, engellilerin yüzlerinin gülmesine, eğlenmesine, dertlerini unutmalarına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.