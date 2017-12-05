Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105215
ALTIN
159.049
DOLAR
3.8803
STERLİN
5.2182
EURO
4.5978

-Engelliler moral buldu

YOZGAT Alparslan Türkeş Rehabilitasyon Merkezi’nin engelli ve bakıma muhtaç sakinleri, düzenlenen etkinlikte moral buldu.

-Engelliler moral buldu

YOZGAT Alparslan Türkeş Rehabilitasyon Merkezi’nin engelli ve bakıma muhtaç sakinleri, düzenlenen etkinlikte moral buldu.

05 Aralık 2017 Salı 07:00
8 Okunma
-Engelliler moral buldu

Yozgatlı sanatçı Mahmut Yıldız Türküleriyle etkinliğe renk kattı, engeller bir günlüğüne de olsa dertlerini unutup, doyasıya eğlenme imkanı buldu. Sanatçımız Mahmut Yıldız, bu tür eğlence programlarının sıkça düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘Bedeni engelli yürekleri sevgi dolu kardeşlerimizin yüzü daima gülmelidir’ dedi.

Herhangi bir ücret almadan geceye katılıp, destek veren Mahmut Yıldız, engellilerin yüzlerinin gülmesine, eğlenmesine, dertlerini unutmalarına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-BOZOKSPOR’DA YÜZLER GÜLÜYOR
-BOZOKSPOR’DA YÜZLER GÜLÜYOR
-Kazanmak zorundayız
-Kazanmak zorundayız
-Liderlik eğitimi
-Liderlik eğitimi
-TEMA faaliyet artırdı
-TEMA faaliyet artırdı
-Bozkırda ‘hurma’ yetiştirdi
-Bozkırda ‘hurma’ yetiştirdi
-SU İHMALE GELMEZ!
-SU İHMALE GELMEZ!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim