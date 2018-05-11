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Engelliler Haftası kutlandı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelliler haftası kapsamında bakım ve rehabilitasyon merkezinde barınan engelliler için program düzenlendi.

Engelliler Haftası kutlandı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelliler haftası kapsamında bakım ve rehabilitasyon merkezinde barınan engelliler için program düzenlendi.

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Engelliler Haftası kutlandı

Programa Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, idari personel, engeller ve yakınları katıldı. Program öncesinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, 10-16 Mayıs’ın engeller haftası oyduğunu ve bu hafta içerisinde STK’lar ile yapacakları programlar ile tekrar engelliler konusunda bir farkındalık çalışması yürüteceklerini söyledi. Bu tip etkinlikleri sürekli olmasını arzuladıklarını dile getiren Neşeli, ‘’Çünkü, bazı engellilerimiz özellikle dışarıya çıkamıyorlar bu nedenle bu tip programları daha sık yapmak istiyoruz. Ayrıca kutlama haftası içerisinde çeşitli etkinlikler, müzik eğelenme programları, piknikler ve ilçe ziyaretlerimiz olacak’’ dedi. 
Neşeli’nin konuşmasının ardından önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tanıtım videosu izlendi. Daha sonra engelliler tarafından hazırlanan şiir dinletisi ve parodiler ile devam eden program, engellilerin yaptığı çalışmaların gezilmesi ile son buldu. 

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