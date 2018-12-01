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Engelliler günü

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy, engellinin karşılaştığı ‘engelin’ temelinde, sahip olunan ‘özür’ değil, toplumun engelliye karşı geliştirdiği ‘engelleyici tutumların’ yattığını söyledi.

Engelliler günü

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy, engellinin karşılaştığı ‘engelin’ temelinde, sahip olunan ‘özür’ değil, toplumun engelliye karşı geliştirdiği ‘engelleyici tutumların’ yattığını söyledi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Engelliler günü

Aksoy, ‘’Engelliler engelsiz bir yaşamı hak etmektedirler. Bunun için toplumsal yaşama tam katılımın önündeki her türlü engel kaldırılmalı ve eşitlik ilkesi gereğince yaşamın tüm alanlarında desteklenmelidirler. ‘Kimsenin yarın engelli olmayacağının garanti edilemeyeceği’ gerçeğinin sık sık anımsatılması üzerine bina edilen, korkuya dayalı davranışlar yerine; başkalarına karşı da sorumlu olduğumuz bilinci konulmalı ve bu bilincin gereği olan kamusal sorumluluklar yerine getirilmelidir’’ dedi.

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