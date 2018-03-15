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Engelliler dikkat!

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, engellilerin kamu personeli olabilmeleri için yapılacak sınavlara katılmak üzere yapılacak başvuruların yarın sona ereceğini hatırlatarak, başvuruda bulunmak isteyenleri uyardı.

Engelliler dikkat!

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, engellilerin kamu personeli olabilmeleri için yapılacak sınavlara katılmak üzere yapılacak başvuruların yarın sona ereceğini hatırlatarak, başvuruda bulunmak isteyenleri uyardı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Engelliler dikkat!

Neşeli, ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları’ hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2018 yılının ilk 3 ayı içerisinde İlkokul/İlköğretim/Ortaokul düzeyinden 329,Ortaöğretim (lise) düzeyinden 540, Ön lisans düzeyinden 531, Lisans düzeyinden bin 100 olmak üzere toplam 2 bin 500 engelli memur alımı yapılacağını söyledi.
Neşeli, kurumlar arasında yapılan protokol hükümlerine göre, ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları, kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılabilmesi için adayların, 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini kaydetti.
Neşeli, ‘’Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Mart 2018günü, saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir’’ dedi.

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