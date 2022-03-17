Engelli vatandaşlara yönelik görüşme

İş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü engelli vatandaşlarla özel toplu iş görüşmesi yapıldı. Royal Soyak firmasının da katıldığı görüşmelerde çalışmak isteyen engelli vatandaşların işe yönlendirildiğini belirten Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ”Türkiye’de engellilerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesinde öngörülen kota sistemi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Kota sistemi kapsamında, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlülerdir” dedi. Dezavantajlı grupların başında gelen engelli personellerin istihdam edilebilmesi için var olan teşviklere dikkat çeken Yıldız, özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamının Hazinece karşılanmakta olduğunu söyledi.

İş görüşmelerinden mutlu ayrılan Royal Soyak firma yetkilisi İbrahim Derler ise, “Görüşmelerimiz olumlu geçti. İşverenle iş arayanı buluşturan bu uygulamadan çok memnunum” ifadelerini kullandı.