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Engelli vatandaşa destek

SORGUN Ertuğrul Gazi İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, engelli vatandaşa tekerlekli sandalye almak için 125 bin plastik mavi kapak topladı.

20 Kasım 2020 Cuma 00:18
Engelli vatandaşa destek

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Ertuğrul Gazi İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Ali Aydoğan ve öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alıp hediye etmek için mavi kapak topladıklarını söyledi. Duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaya, "Bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin bir yandan çevre bilinci, bir yandan da sosyal yönleri ve duyarlılıkları gelişiyor" dedi. Sınıf öğretmeni İbrahim Aydoğan da 3,5 ayda 125 bin mavi kapak topladıklarını belirtti. Aydoğan, "Mavi kapaklara alacağımız tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşımız Halil Durmaz'a hediye edeceğiz. Mavi kapak toplamada emeği geçen, öğrencilerimize, velilerimize ve biz destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Engelli Vatandaşa Destek
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