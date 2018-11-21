Engelli Parkı’na devam

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Yenidoğan Mahallesi’nde yapımına başlanılan parkın 4 ayda tamamlanacağını söyledi. Gürbüz, yaşam kalitesinin göstergesi kabul edilen yeşil alanların kentsel alanlardaki öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Gürbüz, ‘’Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hibe Programı kapsamında projemiz için yüzde 95'i hibe alandı. 'Engelli Parkı ile Engellerin Kaldırılması’ Projesiyle ilgili parkımızda çalışmalar devam ediyor TANAP tarafından görevlendirilen kontrolör grubu ile parkın son durumu incelenerek saha gezisi yaptık’’ dedi.