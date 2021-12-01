ENGELLi NÜFUSU ARTIYOR

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 3 Aralık dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, il nüfusu içerisinde yüzde 10,79’unun engelli kapsamında bulunduğunu söyledi. Neşeli, 3 Aralık Dünya Engelliler gününün engelli vatandaşların ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler için yapılması gerekenlerin gündeme getirilmesi, çözüm yolları bulunması açısından önemli bir günü olarak değerlendirildiğine dikkat çekti, engellilerin sadece özel gün ve haftalarda değil her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizdi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat il nüfusunun yüzde 10,79’unun engelli olarak temel aktivitelerde sürekli zorluk yaşadığına vurgu yaparak, 2021 yılı içerisinde 3 bin 350 kişinin engelli sağlık kurul raporu için başvuruda bulunduğunu aktardı. Neşeli, toplumun dezavantajlı bireyleri için gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda, toplumun bütününü kucaklayan, engelli vatandaşları toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan tanımak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı. Neşeli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak, evinde, işinde, sosyal yaşamında kendine, topluma yeterli olabilmesi, engellinin toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla rehabilitasyon hizmeti vererek zor anlarında yanlarında olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

BAKIM HİZMETİ

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat’ta 594 kapasite ve 280 personel ile ruhsal, bedensel ve zihinsel engelliye bakım ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini bildirdi. Neşeli, ‘’Umut Evi Projesi ile apartman dairesinde engelliye bakım hizmeti sunularak ilimizde engelliye verilen hizmet çeşitliliği artırılmıştır. Bakanlığımız tarafından kurum bakımı hizmeti yanında 2007 yılından itibaren evde bakım hizmeti desteği verilmekte ve bu güne kadar ilimizde ailesi yanında bakılan 3 bin 646 engelliye evde bakım hizmeti sunuldu. 2021 yılında 62 milyon ödeme yapılmıştır. 2008 yılından bu güne kadar ise 500 milyon ödeme yaparak engellilere destek olmayı amaç edinmiştir. 2017 yılında engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, kamu ve özel sektör alanlarında erişilebilirliğin hayata geçirilmesi ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesi amacıyla resmi ve özel kurumlara erişilebilirlik raporu düzenlenmiştir’’ şeklinde konuştu. Neşeli, bu çalışmalar ile Valilik Yerel Yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından uygulamaya konulacak projeler ile Yozgat’ta engelleri kaldırmayı amaçladıklarını söyledi. Neşeli, ‘’Engelliye tanınan hakların kullanımını ayrıca takip ederek, 2021 yılında 267 toplamda 5 bin 8 kişiye engelli kartı düzenlemiş ve ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmelik gereği engellilerin şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmalarına olanak sağlayarak, sosyal hayatın içinde olmalarına imkan sağlamıştır. Bu kapsamda engelli kart sahiplerine şehir içi ulaşım sağlayan Sorgun ve Yozgat’ta şehir içi ulaşımındaki 75 toplu taşıma araçları için aylık 800 lira, 2015 yılı Nisan ayından beri ise 603 bin lira ödeme yaparak bu hizmeti sunanlara destek olmuştur. Bakanlığımızca bin 235 kişiye 2022 Sayılı Kanun kapsında engelli aylığı, bin 163 kişiye elektrik kullanım desteği verilmiştir’’ ifadelerini kullandı. •İhsan Çelikkaya•