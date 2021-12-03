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Engelli istihdamı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, engelli bireylerin hem çalışma hayatına hem de sendikal harekete katılmalarının, toplumla bütünleşmeleri, değer üretebilmelerini, yeteneklerini, kapasitelerini kullanmaları için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 00:39
Engelli istihdamı

Zararsız, Hizmet-İş SendikaYozgat Şubesi Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy ile birlikte yayınladıkları basın açıklamasında, ülkelerin önemli bir kesimini oluşturan engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri, çalışma hayatına ve sendikal harekete katılmalarının önem arz ettiği, engelli bireylerin çalışmak, üretmek, işgücü piyasasında yer almak istediklerini aktardı. Zararsız, ‘’Hak-İş olarak engelli bireylere istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki eğitim imkanları sunularak sosyal ve ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılarak mesleki eğitim programlarının bu doğrultuda geliştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, engelli istihdamını arttırmak için geliştirilen sosyal projelerin ve iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasının da engelli istihdamının artmasına katkı sunacağını düşünmekteyiz’’ dedi. Bekir Aksoy da, 3 Aralık’ın kutlamalarla değil, engellilerin sorunlarının konuşulacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olmasını dilediklerini söyledi. Aksoy, ‘’Hizmet-İş Sendikası olarak bulunduğumuz ‘Genel İşler’ işkolunda çalışan engellilerimize doğrudan sahip çıkabilmek, onlarla birlikte ‘ortak duyarlılık oluşturmak’, toplumumuzdaki genel duyarlılığa ilaveten Yerel Yönetimlerde ve Sendikamız üyelerinde ‘özel duyarlılık’ oluşturmalıyız. Bu düşüncelerle, bu günün engelli bireyleri daha fazla anlamamıza ve sorunlarını içselleştirmemize vesile olmasını diliyor, tüm engelli üyelerimizi, vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle selamlıyor, sağlıklı, huzur dolu ve mutlu bir ömür geçirmelerini diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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