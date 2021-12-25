Engelli çifte Köse söz verdi

Geçtiğimiz günlerde Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse geçtiğimiz günlerde nişanlanan Ali Murat Ceylan, Şerife Yılmaz çiftinin nikahlarını kıymak için söz verdi. Birbirlerini Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görüp evlenme kararı alan Ali Murat Ceylan, Şerife Yılmaz çifti bir süre önce nişanlanmışlardı. Kendilerini ziyarete gelen Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’ye evlenmek istediklerini ileten Ceylan ve Yılmaz çifti ile bir süre görüşen Vali Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’den iki engelli kardeşinin nikahı için söz aldı. Köse, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan iki engelli vatandaşın birbirlerini görüp beğendiğini, onların bu hayır işini tamamına erdirmek içinde kendilerinin taşın altına elini koyacağını söyledi. Engelli çiftin nikah tarihlerini belirlemeleri durumunda nikahlarını kendisinin kıyacağını vurgulayan Köse, Ali Murat Ceylan, Şerife Yılmaz bir ömür boyu mutluluk diledi.