Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Engelli çifte Köse söz verdi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan engelli çifte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse söz verdi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:21
Engelli çifte Köse söz verdi

Geçtiğimiz günlerde Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse geçtiğimiz günlerde nişanlanan Ali Murat Ceylan, Şerife Yılmaz çiftinin nikahlarını kıymak için söz verdi. Birbirlerini Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görüp evlenme kararı alan Ali Murat Ceylan, Şerife Yılmaz çifti bir süre önce nişanlanmışlardı. Kendilerini ziyarete gelen Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’ye evlenmek istediklerini ileten Ceylan ve Yılmaz çifti ile bir süre görüşen Vali Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’den iki engelli kardeşinin nikahı için söz aldı. Köse, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan iki engelli vatandaşın birbirlerini görüp beğendiğini, onların bu hayır işini tamamına erdirmek içinde kendilerinin taşın altına elini koyacağını söyledi. Engelli çiftin nikah tarihlerini belirlemeleri durumunda nikahlarını kendisinin kıyacağını vurgulayan Köse, Ali Murat Ceylan, Şerife Yılmaz bir ömür boyu mutluluk diledi.

Son Güncelleme: 24.12.2021 18:24
Anahtar Kelimeler:
Ziya PolatCelal KöseEngelliYozgat Bakım Ve Rehabilitasyon MerkeziFaaliyetYozgat Aile Ve Sosyal HizmetlerYozgatCumartesiAralıkIlerigazetesiEngelli çifte Köse Söz Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaban hayvanlarını unutmadılar
Yaban hayvanlarını unutmadılar
Yaşlılarla bir araya geldiler
Yaşlılarla bir araya geldiler
İlk beton yol tamam
İlk beton yol tamam
5 bin kişiye engelli kartı
5 bin kişiye engelli kartı
İşbirliği protokolü
İşbirliği protokolü
Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19 aşısı uygulandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim