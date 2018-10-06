ENGELLERi KALDIRIYORUZ!

VALİ Yurtnaç, Turizm alanında yatırım yapan kuruluşları, yatırımcıları Yozgat’a çekebilmek amacıyla İstanbul'da geçen hafta sonunda gerçekleştirdikleri toplantıya 9 turizm yatırımcısının katıldığını, ‘Kırmızı Halı’ projesi adı altında bir sunum yaparak, Yozgat'ın termal fırsatlarını ve otel yatırımları konusunda ki teşvikleri anlattıklarını kaydetti.

YOZGAT Valisi Yurtnaç, ‘Geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye’de ki ve yurt dışındaki yatırımcılar ile 5 tane sözleşme imzaladık. Bu 5 firma organize sanayi dönüşü bin 200 istihdam yapacağı anlamına gelmektedir. Göreve geldiğimiz sıralarda çalışmayan aidatları dahi ödenmeyen organize sanayiyi yeni yeni canlandırmaya başladık’’ dedi.YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, göreve geldiği ilk günden itibaren Yozgat’ın mevcut kaynaklarını harekete geçirip, ekonomiye kazandırmak suretiyle, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimi için mücadele verdiklerini, bu alanda önemli bir mesafe aldıklarını söyledi. Vali Yurtnaç, ancak, altyapı yatırımlarını hizmete sunulmadan, Yozgat’ın yatırım konusunda tercih edilen bir il olma imkanının bulunmadığını, engellerin kaldırılması, başlanılan altyapı yatırımlarının, hizmetlerinin hayata geçirilebilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizdi. Vali Yurtnaç, Yozgat’ın orta vadede parlayan bir yıldız olacağına vurgu yaparak, Yozgat’ta yapımı devam eden havalimanı ile şehrin uluslararası trafiğe açılacağını, hali hazırda termal kaynakların gündemde olması, yapılacak olan otellerde birlikte Yozgat’ın Kızılcahamam ve Kozaklıya alternatif hale geleceğini kaydetti. Vali Yurtnaç, ‘’Altyapı çalışmaları şu anda hızla devam ediyor. Bir anda projeler hemen olmuyor. Planlı hareket edip detaylı düşünerek sonucunda da bu ortamı oluşturmak için çalışmamız gerekiyor. Geçen hafta İstanbul'da 9 tane turizm yatırımcıları ile görüştük. Kırmızı Halı projesi adı altında bir sunum yaptık. Yozgat'ın termal fırsatlarını ve otel yatırımları konusunda ki teşvikleri anlattık. Amacımız turizmci yatırımcıları şehrimize çekmek. Dışarıdan otel için yatırımcılar gelecek ancak hızlı tren, havaalanı gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanması gerekiyor. Çevre temizliği ve bu alt yapı hizmetleri özel idare yardımıyla tamamlanmadığı sürece, Yozgat yatırım için tercih edilen bir şehir olmayacaktır” dedi.

Son iki yıldan bu yana bu konuda her türlü çalışmayı yaptıklarını aktaran Vali Yurtnaç, engelleri ortadan kaldırıp, bir heyecan oluşturmak istediklerini anlattı. Vali Yurtnaç, Yozgat’ın önümüzdeki dönemde daha hareketli bir hale geleceğini, her şehrin ‘sanayi ile kalkınacak’ diye bir zorunluluğun bulunmadığının altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’Burası tarım ve hayvanlıkla geçinen bir şehir, çevresi doğası temiz bir şehir. Tarihi ve turistik değerleriyle de zengin olduğu şehrimizi termal konusunda da gündeme çıkaracağız. Bu tür çalışmalar ile şehrimiz dışına gitmiş Yozgatlı sermayedarları da bünyemize çekmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye’de ki ve yurt dışındaki yatırımcılar ile 5 tane sözleşme imzaladık. Bu 5 firma organize sanayi dönüşü bin 200 istihdam yapacağı anlamına gelmektedir’’ diye konuştu.

Vali Yurtnaç, göreve geldiği dönemde çalışmayan, aidatları dahi ödenmeyen organize sanayiyi yeni yeni canlandırmaya başladıklarını, havaalanı ve hızlı tren açılışına az bir süre kala çalışmalara daha da hız vereceklerini altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’Bu kapsamda etrafımızda birlikte çalıştığımız tüm kurumlar ve çalışanlarından ellerinden geleni yapmalarını, bizlere olabildiğince destek vermelerini istiyoruz. Örnek olarak Sarıkaya Roma Hamamı için çalışmalara gelenler oluyor ancak onlara burada kalmaları yönünde teklifte dahi bulunamıyoruz. Çünkü nezih bir şekilde rahatça konaklayacakları bir otelimiz dahi bulunmuyor. Hem onların hem bundan sonraki süreçte gelecek olan ziyaretçiler için bir konaklama yeri yapmayı düşünüyoruz. Kasım ayı içerisinde termal turizm ile alakalı ulusal sempozyum yapacağız” ifadelerini kullandı.

