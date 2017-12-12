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-Engeller, Sodesle aşılacak

SORGUN Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde ‘Engelleri Sodesle aşıyoruz’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

-Engeller, Sodesle aşılacak

SORGUN Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde ‘Engelleri Sodesle aşıyoruz’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Engeller, Sodesle aşılacak

Kaymakam Mustafa Altınpınar başkanlığındaki toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, İlçe Müftüsü Hasan Göder, İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tunçer, Okul Müdürleri, Rehberlik Merkezleri, Sorgun Engelliler Derneği yöneticileri, dernek üyeleri ve aileleri katıldı. Projenin tanıtımı rehber öğretmeni Büşra Çakal tarafından yapıldı. Proje kapsamında engelli öğrencilere satranç, voleybol, basketbol, futbol, ebru ve seramik kursları, geziler düzenlenecek, engelli öğrencilerin bu mekanda aileleri ile beraber daha verimli vakit geçirmeleri temin edilecek.

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