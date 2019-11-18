Engeller sevgi ile aşılıyor

Özel Eğitim Öğretmenleri Hafize Doğan ve Feyzullah Çelik rehberliğinde ‘Sevgimizle Engelleri Aşıyoruz’ adlı etkinliği kapsamında, 125. Zübeyde Hanım Anaokulu ziyaret edildi. Küçük kardeşlerine sevgilerini göstermeyi amaçlayan özel gereksinimli öğrenciler, sevgilerinin bir göstergesi olan ‘Sevgi Kurabiyelerini’ paylaştılar. 125. Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından da öğrencilere meyve ve oyuncak ikramında bulunuldu. Birlikte oyunlar oynayan, masal dinleyen, hediyeleşen öğrenciler, anaokulu öğrencilerinin de öğrencilere gösterdikleri masum ve sıcak sevgilerini göstermenin mutluluğu ile hem anaokulu öğrencileri hem de özel eğitim öğrencileri için güzel bir yaşantı elde ederek, okuldan ayrıldı.