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Engeller sevgi ile aşılıyor

SARIKAYA Şehit Metin Arslan Ortaokulu Orta Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileriyle birlikte yürüttüğü ‘Değerler Özümüzdür’ projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Engeller sevgi ile aşılıyor

SARIKAYA Şehit Metin Arslan Ortaokulu Orta Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileriyle birlikte yürüttüğü ‘Değerler Özümüzdür’ projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Engeller sevgi ile aşılıyor

Özel Eğitim Öğretmenleri Hafize Doğan ve Feyzullah Çelik rehberliğinde  ‘Sevgimizle Engelleri Aşıyoruz’ adlı etkinliği kapsamında, 125. Zübeyde Hanım Anaokulu ziyaret edildi. Küçük kardeşlerine sevgilerini göstermeyi amaçlayan özel gereksinimli öğrenciler, sevgilerinin bir göstergesi olan ‘Sevgi Kurabiyelerini’ paylaştılar. 125. Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından da öğrencilere meyve ve oyuncak ikramında bulunuldu. Birlikte oyunlar oynayan, masal dinleyen, hediyeleşen öğrenciler, anaokulu öğrencilerinin de öğrencilere gösterdikleri masum ve sıcak sevgilerini göstermenin mutluluğu ile hem anaokulu öğrencileri hem de özel eğitim öğrencileri için güzel bir yaşantı elde ederek, okuldan ayrıldı. 

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Engeller Sevgi Ile Aşılıyor
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