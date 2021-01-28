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Engeller müzikle aşılıyor

SORGUN ilçesinde belediye tarafından engellilere yönelik oluşturulan eğitim salonunda müzik eğitimleri verilmeye başlandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:10
Engeller müzikle aşılıyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Otizm ve Down Sendromlu çocukların gelişimlerini desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Ekinci, sosyal hayata uyumlarını arttırmak için yapılan çalışmalar kapsamında belediyemiz bünyesinde müzik eğitimine başlayan özel çocukları ziyarete eden Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Otizm ve Down Sendromlu çocukların müzik derslerine eşlik etti. Ziyaretinde özel çocuklarımız ile birebir ilgilenen Ekinci, çocuklar ile müzik aletlerini deneyerek keyifli vakit geçiren çocuklarımızın sevincine ortak oldu. 

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Engeller Müzikle Aşılıyor
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