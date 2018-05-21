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Engeller kalkıyor

SORGUN ilçesinde, dezavantajlı grupların kimseye ihtiyaç duymaksızın binalara giriş-çıkış yapabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılmasına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Engeller kalkıyor

SORGUN ilçesinde, dezavantajlı grupların kimseye ihtiyaç duymaksızın binalara giriş-çıkış yapabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılmasına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Engeller kalkıyor

Engelli, uzun/kısa boylu, hamile, yük taşıyan dezavantajlı grupların Kamu ve Özel binaları kimseye ihtiyaç duymaksızın kullanabilmesi, açık alanlardan sağlıklı bireyler gibi eşit oranda yararlanabilmesi, toplu taşıma araçları ile rahat seyahat edebilmesi için erişilebilirlik konusu yürürlüğe konuldu. Bu konuda Sorgun ilçesinde yerel yöneticiler, kurum yöneticileri, inşaat alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri ve muhtarlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. Aynı etkinliğin diğer ilçelerde de yapıldığı kaydedildi.

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