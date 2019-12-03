Engeller kaldırılmalı

Yaşar, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün, engelli vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, toplumsal duyarlılığın artırılması için fırsat olduğunu belirtti. Engelleri aşmak için zihinlerdeki engellerin de aşılması gerektiğini vurgulayan Yaşar, "Kafalardaki engeller aşıldığı zaman sorunun büyük bir bölümü zaten çözülmüş demektir. Bugün toplum hayatında, iş hayatında, sosyal hayatta, spor hayatında 'kafalardaki engelleri' ortadan kaldıran, başarıdan başarıya koşan engelli vatandaşlarımız var. Sosyal, siyasal, spor, çalışma hayatı ve diğer alanlarda çalışmalarıyla hayatlarını devam ettiren engelli kardeşlerimiz, hayata küsmeyerek, herkesin bundan ders almasını sağlıyor. Zira onlar engellere rağmen bize hayata küsmemeyi gösteriyor" dedi. Yaşar, sıkıntı ve zorluklara rağmen yaşama sevincini kaybetmemek gerektiğinin altını çizerek, "Okul olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yaptığımız projelerle çözüm üreterek, onların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak adına. Sosyal projelerle, kuruluşlarla el ele vererek toplumsal duyarlılığı artırdık. Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığı artırmasına bir kez daha vesile olmasını diliyorum. Herkesin daha duyarlı şekilde engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmasını bekliyorum. 'Kafalardaki engellerin' aşılması dileğiyle engelli vatandaşlarımızın daha sorunsuz ve huzurlu bir hayata sahip olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.