Engeller kaldırılıyor

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş hekimleri tarafından ilk muayeneleri yapılan ve anestezi altında diş tedavisi yapılmasına karar verilen hastalar, Yozgat Şehir Hastanesi anestezi uzmanları tarafından değerlendirilerek, genel anestezi ile tedavileri gerçekleştiriliyor. Bu hizmet ile hastaların tedavilerinde kolaylık sağladıklarını ve başka illere sevk edilmeden tedavilerini gerçekleştirmiş olduklarını söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, ‘’Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi poliklinik biriminde tedavileri yapılamayacak durumda olan hastaların, hastanemizde kayıt işlemlerinin ardından serviste yatışlarını gerçekleştiriyoruz. Serviste hastamızın ameliyata uygun hale gelmesini sağlıyoruz. Hastamızın premedikasyon işlemi yapıldıktan sonra onu güvenli bir şekilde ameliyathaneye transfer ediyoruz. Burada genel anestezi işlemini uygulandıktan sonra diş hekimlerimize teslim ediyoruz. Cerrahi işlemleri bittikten sonra uyandırıp servisimizde bir müddet misafir ettikten sonra güvenli bir şekilde taburcu ediyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•