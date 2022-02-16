Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Engeller kaldırılıyor

Yozgat Şehir Hastanesi’nde zihinsel engelli vatandaşların diş tedavileri, ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında gerçekleştiriliyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:04
Engeller kaldırılıyor

 Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş hekimleri tarafından ilk muayeneleri yapılan ve anestezi altında diş tedavisi yapılmasına karar verilen hastalar, Yozgat Şehir Hastanesi anestezi uzmanları tarafından değerlendirilerek, genel anestezi ile tedavileri gerçekleştiriliyor. Bu hizmet ile hastaların tedavilerinde kolaylık sağladıklarını ve başka illere sevk edilmeden tedavilerini gerçekleştirmiş olduklarını söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, ‘’Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi poliklinik biriminde tedavileri yapılamayacak durumda olan hastaların, hastanemizde kayıt işlemlerinin ardından serviste yatışlarını gerçekleştiriyoruz. Serviste hastamızın ameliyata uygun hale gelmesini sağlıyoruz. Hastamızın premedikasyon işlemi yapıldıktan sonra onu güvenli bir şekilde ameliyathaneye transfer ediyoruz. Burada genel anestezi işlemini uygulandıktan sonra diş hekimlerimize teslim ediyoruz. Cerrahi işlemleri bittikten sonra uyandırıp servisimizde bir müddet misafir ettikten sonra güvenli bir şekilde taburcu ediyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan• 

Anahtar Kelimeler:
Engeller KaldırılıyorYozgat şehir HastanesiIlerigazetesişubatPazrtesi2022YozgatSorgunZihinsel EngelliVatandaşVatandaşlarDişTedaviAmeliyathaneGenel AnesteziYOZGAT Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzde 7 kuyruğu
Yüzde 7 kuyruğu
ORAN’dan 500 bin liralık destek
ORAN’dan 500 bin liralık destek
Gündemdeki konuları görüştüler
Gündemdeki konuları görüştüler
Sahte satışa uyarı
Sahte satışa uyarı
Hemşehrilerini ağırlıyor
Hemşehrilerini ağırlıyor
Köse’den başkanlara ziyaret
Köse’den başkanlara ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim