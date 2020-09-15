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Engeller kaldırılıyor

SORGUN Belediyesi, ilçede engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

15 Eylül 2020 Salı 00:30
Engeller kaldırılıyor

Öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için okullarda engelli öğrencilere yönelik düzenleme çalışması hayata geçirildi. Sorgun belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, engelleri bir bir kaldırdıklarını belirterek, ‘’Çocuklarımızın eğitim haklarından mahrum kalmaması için çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, bedensel engelli çocukların eğitimine, birkaç basamak merdiven engel olmaması için okullardan gelen talepler doğrultusunda, okul girişlerine engelli rampalarını yaparak, okul bahçelerindeki eksikleri giderdiklerini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Çocuklarımızın okullarına, başkalarına gereksinim duymadan gidebilmeleri ve güçlü bireyler olarak yetişebilmeleri için biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Engeller Kaldırılıyor
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