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Engeli aştı, sütçü oldu

ÇAYIRALAN ilçesinden Ayhan Yalçındağ isimli engelli, Çalışma ve İş Kurumu tarafından verilen hibe desteği ile hayallerini gerçeğe dönüştürüp, aldığı büyükbaş hayvanlarla süt üretimine başladı.

Engeli aştı, sütçü oldu

ÇAYIRALAN ilçesinden Ayhan Yalçındağ isimli engelli, Çalışma ve İş Kurumu tarafından verilen hibe desteği ile hayallerini gerçeğe dönüştürüp, aldığı büyükbaş hayvanlarla süt üretimine başladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Engeli aştı, sütçü oldu

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 50 Bin lira tutarında hibe desteğinden faydalanan engelli vatandaşı ziyaret etti. Yıldız, İŞKUR’un işbirliğinde düzenlenen ‘Girişimcilik Eğitim Programına’ katılıp belgesini alan Ayhan Yalçındağ isimli engelli vatandaşın, Sütçülük üzerine hazırladığı Projesin kabul edilerek, hibe desteği verildiğini söyledi. Yıldız, ‘’Engelli vatandaşımız aldığı bu hibe desteği ile 4 tane büyük baş hayvan satın alarak faaliyetine başladı. Aldığı ineklerden elde ettiği sütü satarak hem geçimini sağlıyor, hem de diğer giderlerini karşılıyor. Hibe desteği alan vatandaşımız İŞKUR’un engellilere sağladığı bu imkânın engelliler için bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak destek için teşekkür etti’’ dedi.
Yıldız, kurumun sağladığı bu destek ile engelli vatandaşların önündeki iş kurma engellerinin ortadan kaldırılarak, engelli vatandaşların iş kurma hayallerini gereceğe dönüştürmeye devam edeceğini kaydetti. Yıldız, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli vatandaşların İŞKUR’un hibe desteğinden faydalanması için öncelikle ‘Girişimcilik’ belgesi almaları gerektiğini hatırlattı. Yıldız, ‘’Açılacak Girişimcilik kurslarına katılıp belgelerini alan engelli vatandaşlarımız projelerini hazırlayarak başvuru dönemlerinde İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekir’’ diye konuştu. 

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