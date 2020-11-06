YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ‘Engelden Başarıya’ konulu online sempozyum düzenlendi. Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından sunumların gerçekleştirildiği sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da online olarak katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, ülkemizde ve eğitim kurumlarında engelli birey sayının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Polat, engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ile sosyal, kültürel faaliyetlerinin yanı sıra hak ve kazanımlarını destekleyerek, engelsiz birim ve üniversiteyi teşvik etmek, farkındalık kazandırmak amacıyla sempozyumu düzenlediklerine dikkat çekti. Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Rektör Karadağ, "Engelli olup olmamak bizim elimizde olmadığı için burada en önemli husus engelli olan insanları anlamak, onlarla empati kurup hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaktır" dedi. Karadağ, insan odaklı bir hayat anlayışı ile tüm engellerin aşılabileceğinin altını çizdi, üniversite olarak engelli bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlama noktasında ve günlük gereksinimlerini karşılamada yaşanılan güçlükleri iyileştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Karadağ, “2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde, Mekânda Erişim konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak ödülünü alan Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu güzel bir örnek teşkil etmektedir” diye konuştu.