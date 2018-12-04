İl Müdürü Taner Yıldız, “Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, işgücü piyasasındaki hakları konusunda farkındalığı artırmak ve bu hakların elde edilmesine engel olan unsurları ortadan kaldırmak İŞKUR olarak bizlerin görevidir” dedi.

Yıldız, ‘Bu kulüpte engel yok iş var’ sloganı ile engelli vatandaşlarına yönelik İş Kulübü etkinleri düzenlediklerini söyledi. Yıldız, etkinliklerle engelli vatandaşlara iş arama becerileri, mülakat teknikleri, CV hazırlama, motivasyon konularında eğitimlerin verildiğini anlattı. Yıldız, eğitim alan engelli vatandaşların işgücü piyasasına daha iyi adapte olduğunu vurguladı.

