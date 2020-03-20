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ENGEL VARSA YAZIK!

Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının açığa çıkmasının önündeki engelin siyasi olduğu ileri sürüldü.

20 Mart 2020 Cuma 03:25
ENGEL VARSA YAZIK!

SARIKAYA ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı kazı çalışmalarının siyasi tercihler doğrultusunda şekillendiği ileri sürüldü. Sözcü Gazetesinden Ali Ekber Ertürk imzalı haberde, kazı çalışmalarının AK Partili ilçe başkanına takıldığı ileri sürüldü. Haberde, Tarihi Roma Hamamı’nın kazı çalışmaları yapılırken SİT alanındaki yapıların birer birer yıkıldığı, sadece AK Partili Bülent Doğan’ın işlettiği tesislere dokunulmadığına yer verildi. AK Partili Doğan, tesisleri kendisinin işlettiğini, bu tesislerin SİT alanına girdiğini doğruladığı bildirildi. Doğan, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, “Oranın mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait. Biz sadece kiracıyız. Kazı yapılan alanda benim işlettiğim bazı tesisler de yıkıldı. Daha sonra kazı yapılan alanın sınırı ayrıldı ve Kültür Turizm Bakanlığı kullanımına verildi. Sınır da bizim tesislerin başladığı yere kadar belirlendi. Benim doğrudan müdahil olduğum bir durum değil. Tasarruf tamamen devletin. Yıkılan yerler arasında benim de işlettiğim diğer tesisler ve idare binamız da mevcut. Ben bu tesisleri 1970'den beri kiracı olarak işletiyorum'' dedi. Sarıkaya'daki tarihi Roma Kaplıca Hamamları, 1950'li yıllarda açık bulunuyordu. İleriki yıllarda buralara moloz dökülerek tarihi yapılar toprağa gömüldü. Haberde öne sürüldüğü gibi, siyasi mülahazalarla kazıların sınırlandırılması Sarıkaya ilçesiyle birlikte Yozgat’a en büyük zararı verir. Zira, Roma Hamamı kalıntılarının gün yüzüne çıkması, hem Yozgat’ın hem de Sarıkaya’nın turizm sektörüne dolayısı ile de ekonomisine, ticaretine hareket getirecektir.

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ENGEL VARSA YAZIK!
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