ENGEL TANIMIYORLAR

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kurslarına katılıp, hem zamanlarını daha verimli geçirip, hem de yaşama daha sıkı tutunan Merkezde kalan bedensel ve zihinsel engellilerin yaptığı çalışmalara, Vali Çakır hayran kaldı. Ahşap yakma, yağlı boya resim, halı dokuma ve kağıt rölyef kurslarına katılan engelli bireyler burada hem çalışmalarını yapıyorlar hem de eğlenerek birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyor. Engelli vatandaşlar kurs sonunda yaptıkları ürünleri satarak ekonomik gelir de elde ediyor. Boş zamanlarını kurslarda değerlendirdiklerini belirten engelli vatandaşlar, her yıl Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda birçok el sanatını öğrendiklerini, kurslarda sıkılmadan zaman geçirdiklerini söyledi. Katıldıkları kurslar sonucunda öğrendikleriyle üretime yönelerek, ekonomik gelir de elde ettiklerini belirten engelli bireyler, engellilerin hayatın her alanında var olduklarını ve var olmaya da devam edeceklerini ifade ettiler. Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Sizler buranın sahibisiniz. Allah hepinize sağlıklı, sıhhatli, imanlı, güzel ömürler versin. Huzurunuzu, birliğinizi, dirliğinizi bozmasın. Sizlerin duası sayesinde Allah ülkemizi bütün belalardan korusun. Sizleri burada iyi ve huzurlu gürdüm, mutlu oldum. Sizlerin üzerinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun, insan bakımı kolay bir iş değil. Devletimizden Allah razı olsun. Güzel yerler yapılmış, güzel insanlar görevlendirilmiş, çalışanlarımız sizlere elinden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalışıyor. Bende sizin bir evladınızım, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ara ara gelir sizlerle zaman geçiririm. Sizlere de kapımız her zaman açık. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa biz sizin emrinizdeyiz. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Sizlerde dualarınızı eksik etmeyin” dedi.