Enflasyon oranında zam talebi

Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarı döneminde işsizliğin arttığını, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın da tavan yaptığını ileri sürdü, enflasyonun çift haneli rakamlara çıkarken, yoksulluğun arttığını, emekçilerin yaşam koşullarının kötüleştiğini anlattı. Tuygun, ‘’TÜİK’in açıkladığı haziran enflasyonu aylık yüzde 1.94; yıllık yüzde 17.53’e çıkmıştır. TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan enflasyon rakamı artmış olmasına rağmen emekçilerin tüketim sepeti daha da yüksektir. Birleşik Kamu-İş Kamu-Ar’ın Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış, yılın ilk yarısından %15, son bir yılda ise %32,9 oranında artış yaşanmıştır. AKP’nin kamu çalışanlarını açlığa ve yoksulluğa mahkûm ettiği sözde toplu sözleşme masası kara bir tabloydu öyle de oldu. Kamu emekçilerine, memur emeklisine atılan yüzdelik rakam kazığı ortadadır’’ dedi. Tuygun, kamu emekçilerine yapılacak zammın yüzde 3’lük kısmının toplu sözleşmeden kaynaklandığını, yüzde 5,45’lik kısmının da enflasyon farkı olarak verileceğini, ilk altı aydaki enflasyon oranın belli olmasıyla Temmuz ayı itibari ile yüzde 8,45 zam yapılacağını bildirdi. Tuygun, ‘’Sözleşme masası, kamu emekçilerine mali ve sosyal haklar açısından da şimdiye kadar kamu emekçileri hiçbir kazanım elde edememiştir. Kamu emekçileri refah artışından pay alamamakla kalmamış, enflasyona altında ezilmişlerdir. AKP ikti darının; ekonomik kriz ve pandemi salgınının ağır şartlarında kamu emekçilerine, emeklilerine TÜİK’in manipülasyonlu rakamları üzerinde yüzdelik oranlı zulüm yapmaktadır. TÜİK, sepet oyunlarıyla enflasyonu eksik hesaplayarak, kötü ekonomi yönetiminin yol açtığı yüksek enflasyonu gizleyerek bütün faturayı emekçilere ödetmektedir. Elektrik ve doğalgaz zamları başta olmak üzere son zamlarda dâhil edilmesiyle birlikte enflasyon ve yoksulluk rekor düzeye çıkmıştır. Fiyat artışları ve hayat pahalılığı yapılan zammı kamu emekçilerinin cebine girmeden fazlası ile geri almıştır’’ diye konuştu. Tuygun, kamu emekçilerinin açlık, sefalet ve enflasyon altında ezilmekte olduğuna dikkat çekti, milyonlarca kamu emekçisinin, emeklisi ve ailelerini sevindirecek, her dönem yaşanılan kayıpların giderilmesini sağlayacak koşulları da sıraladı. Tuygun, ‘’AKP iktidarı ve TÜİK, enflasyonu gizleyen anlayışını ve sahte verilerle açıklanan oranları terk etmelidir. Kamu emekçilerinin sadece satın alma gücünün korunabilmesi için maaşlarına en az yüzde 30 oranında zam yapılmalıdır. 1 Ağustos 2022-2023 yıllarını kapsayacak sözde 6. Dönem toplu sözleşme masasında geçmişe yönelik kayıplar giderilmelidir. Önümüzdeki Toplu Sözleşme görüşmeleri; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmelidir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamu emekçilerinin sabredecek, kemer sıkacak hali kalmamıştır. Kamu emekçilerinin hakkını aramak için her tür demokratik ve meşru zeminde mücadele edeceğimiz açıklıyoruz’’ ifadelerini kullandı.