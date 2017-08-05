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Enerjiyi paylaşacağız

CK Çamlıbel Elektrik, “Enerjimizi Paylaşarak Çoğaltalım” sloganıyla başlattığı ‘Askıda Ekmek’ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olacak. Proje Sivas ile birlikte Tokat ve Yozgat’ta da eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

Enerjiyi paylaşacağız

CK Çamlıbel Elektrik, “Enerjimizi Paylaşarak Çoğaltalım” sloganıyla başlattığı ‘Askıda Ekmek’ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olacak. Proje Sivas ile birlikte Tokat ve Yozgat’ta da eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Enerjiyi paylaşacağız

CK Çamlıbel Elektrik, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Askıda Ekmek’ projesini hayata geçirdi. “Enerjimizi Paylaşarak Çoğaltalım” sloganı ile başlatılan proje kapsamında CK Çamlıbel Elektrik, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için fatura ödeme ve elektrik aboneliği işlemlerinin gerçekleştirildiği Müşteri Hizmetleri Merkezlerine ekmek dolapları yerleştirdi.


Projenin tanıtım toplantısı için Sivas’taki basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “CK Çamlıbel Elektrik olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan sürdürülebilir projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkı sağlamak ve onların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Askıda Ekmek projesini hayata geçirdik. Askıda Ekmek uygulaması genellikle Ramazan ayında yapılan bir sosyal yardım faaliyeti. Bu nedenle biz bir farkındalık oluşturmak istedik ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sadece Ramazan ayında değil, yılın her gününde ihtiyaçlarının olduğunun bilinmesi amacıyla projemizi Ramazan ayı bittikten sonra hayata geçirmeyi uygun gördük. Proje kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat il merkezlerindeki Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizin olduğu bölgelere ekmek dolapları yerleştirerek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak istedik” dedi.


Askıda Ekmek projesini önümüzdeki aylarda hayırsever vatandaşların ve paydaşların desteği ile daha da yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Tekin, projenin Tokat ve Yozgat’ta da eş zamanlı olarak hayata geçirileceğini söyledi. Toplantının ardından basın mensupları ile Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan CK Çamlıbel Elektrik Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne geçen Genel Müdür İbrahim Yalçın Tekin, burada projenin tanıtımını yerinde yaptı.
 

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