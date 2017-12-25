ENERJiYE YENi HAT

Türkiye Elektrik İletim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 154 kV elektrik enerjisi iletim hattı projesi ile ilgili süreç kapsamında, proje halkın görüşüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından açıldı. Projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 9 Ocak 2018 tarihinde toplantı yapılacağı kaydedildi. ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenlerin, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek, raporu inceleyerek, proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilecekleri ifade edildi.