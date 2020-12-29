Projenin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’nın oluşmasına katkıda bulanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi, bölümden mezun olan başarılı beş gence iş imkanı sağlayarak sektöre kazandırdı. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Genç meslektaşlarımızın aramıza katılmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde yetişen öğrencilerimiz tüm sektöre umut veriyor. Bugün beş arkadaşımız bizimle birlikte çalışmaya başladı. Bu sayı her geçen yıl daha da artacaktır’’ dedi.