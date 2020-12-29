Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1439
ALTIN
448.181
DOLAR
7.4179
STERLİN
10.0032
EURO
9.0614

Enerjinin yıldızları

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya’da belirlenen üç meslek lisesinde başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi’nin mezunları iş hayatına adım atmaya başladı.

29 Aralık 2020 Salı 00:08
Enerjinin yıldızları

Projenin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’nın oluşmasına katkıda bulanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi, bölümden mezun olan başarılı beş gence iş imkanı sağlayarak sektöre kazandırdı.  ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Genç meslektaşlarımızın aramıza katılmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde yetişen öğrencilerimiz tüm sektöre umut veriyor. Bugün beş arkadaşımız bizimle birlikte çalışmaya başladı. Bu sayı her geçen yıl daha da artacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Enerjinin Yıldızları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KENEViRDEN YALITIM
KENEViRDEN YALITIM
Başkan dert dinledi
Başkan dert dinledi
ANKARA’YA YOZGATLI DAMGASI
ANKARA’YA YOZGATLI DAMGASI
Müzik yarışması
Müzik yarışması
Restore rakamları açıklandı
Restore rakamları açıklandı
Finansman Projesi
Finansman Projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim