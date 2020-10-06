Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1161
ALTIN
477.425
DOLAR
7.7478
STERLİN
10.0842
EURO
9.1319

ENERJiLi KORUMA

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman köylerinde ısınmada ve sıcak su tüketiminde orman envanteri kullanımını asgari seviyeye indirmek amacıyla başlatılan güneş enerji sistemi ile su ısıtma projesi çalışmaları devam ediyor.

06 Ekim 2020 Salı 00:05
ENERJiLi KORUMA

YOZGAT il genelindeki orman köylerindeki sıcak su tüketiminde yakacak odun kullanımının önüne geçip, daha az orman envanteri kullanmalarını sağlayarak, ormanların korunması amacıyla uygulamaya konulan ‘Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi’ kurulum çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında Yozgat’ta önceki yıllarda önce pilot bölge seçilen köylerde, daha sonra da diğer orman köylerinde konutlara güneş enerjisi ısıtma sistemi kuruldu. Yozgat il genelinde 295 orman köyünün bulunduğu, bu köylerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırarak, orman ürünü taleplerini asgari düzeye çekilmesi hedeflendi. Yozgat’ta son olarak Çekerek ilçesi Bayındırhüyük köyünde Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması kapsamında tamamı hibe kaynaklı çatı tipi PV projesi uygulanarak güneş enerjisinden elektrik üretimi elde edilmeye başlandı. Ormanların korunması, işletilmesi, devamlılığı için çalışan Orman Genel Müdürlüğü, aynı zamanda orman köylüsünün sosyo-ekonomik anlamda desteklenmesi amacıyla yüzün üzerinde proje yürüttüğü bildirildi. Bu projelerden birisinin de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi olduğu bildirildi. Bu proje kapsamında Çekerek ilçesi Bayındırhüyük köyünde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması  kapsamında 18 kişiye tamamı hibe kaynaklı çatı tipi PV proje uygulandı. ORKÖY PV Projesi ile elektrik ihtiyacının tamamının güneş enerjisinden karşılanarak orman köylüsüne sosyo-ekonomik destek sağlanması ve çevrenin korunması hedeflendiği açıklandı. Başarı ile uygulanan projenin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.  

Anahtar Kelimeler:
ENERJiLi KORUMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARIM MASAYA YATIRILDI
TARIM MASAYA YATIRILDI
Farkındalık çalışması
Farkındalık çalışması
Yurtlu’dan ziyaret
Yurtlu’dan ziyaret
Yatırımları gezdi
Yatırımları gezdi
Beldeye mesire alanı
Beldeye mesire alanı
BEKLENTi DEVAM EDiYOR
BEKLENTi DEVAM EDiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim