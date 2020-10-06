ENERJiLi KORUMA

YOZGAT il genelindeki orman köylerindeki sıcak su tüketiminde yakacak odun kullanımının önüne geçip, daha az orman envanteri kullanmalarını sağlayarak, ormanların korunması amacıyla uygulamaya konulan ‘Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi’ kurulum çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında Yozgat’ta önceki yıllarda önce pilot bölge seçilen köylerde, daha sonra da diğer orman köylerinde konutlara güneş enerjisi ısıtma sistemi kuruldu. Yozgat il genelinde 295 orman köyünün bulunduğu, bu köylerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırarak, orman ürünü taleplerini asgari düzeye çekilmesi hedeflendi. Yozgat’ta son olarak Çekerek ilçesi Bayındırhüyük köyünde Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması kapsamında tamamı hibe kaynaklı çatı tipi PV projesi uygulanarak güneş enerjisinden elektrik üretimi elde edilmeye başlandı. Ormanların korunması, işletilmesi, devamlılığı için çalışan Orman Genel Müdürlüğü, aynı zamanda orman köylüsünün sosyo-ekonomik anlamda desteklenmesi amacıyla yüzün üzerinde proje yürüttüğü bildirildi. Bu projelerden birisinin de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi olduğu bildirildi. Bu proje kapsamında Çekerek ilçesi Bayındırhüyük köyünde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması kapsamında 18 kişiye tamamı hibe kaynaklı çatı tipi PV proje uygulandı. ORKÖY PV Projesi ile elektrik ihtiyacının tamamının güneş enerjisinden karşılanarak orman köylüsüne sosyo-ekonomik destek sağlanması ve çevrenin korunması hedeflendiği açıklandı. Başarı ile uygulanan projenin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.