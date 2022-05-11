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Enerjiden tasarruf

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, ‘Çevre Dostu Bin Okul Projesi' kapsamında Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunda, enerji verimliliği için tüm aydınlatmalar tasarruflu LED'ler ile değiştirilirken 13 adet güneş enerji paneli kurulacak.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:52
Enerjiden tasarruf

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yapmış olduğu ziyaret kapsamında okul idarecilerinden bilgi alan Öcal, projeler kapsamında oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de ziyaret etti. 
Milli Eğitim Bakanlığının, çevre bilincini geliştirecek müfredat çalışmaları da yürüttüğünü, çevre ve iklim değişikliğini müfredata eklediğini hatırlatan Öcal, projenin okullar için çok kıymetli bir proje olduğunu söyledi.
Dünyadaki yeni gelişmelerden çevrenin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Öcal, "Esas olan çevreyle barışık uygulamalar yapmak, çevre dostu uygulamalar geliştirmek. Bu bağlamda da okullarımız, vereceği eğitim ve örnek çalışmalarla bu bilincin yaygınlaşmasında önemli katkı sağlayacak" dedi.
Yapılan proje ile okuldaki elektrik giderinin düşeceğini ve sıfır atık projesiyle geri dönüşüme önem verdiklerini belirten Okul Müdürü Ömer Güneş, “ Öğrencilerimiz için okul bahçesinde hobi alanları oluşturduk. Bunun yanı sıra ‘Hayvan Dostu Okul Projesi’ kapsamında da okul bahçesine evcil hayvan yetiştirme hayvan barınakları da yaptık. Öğrencilerimize yapmış olduğumuz projeler kapsamında hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Bizleri yapmış olduğumuz projelerimizde yalnız bırakmayan ve okulumuz projelerine vermiş olduğu desteklerden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
 

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