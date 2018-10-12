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Enerji yatırımına devam

TEİAŞ, Yozgat’ta elektrik enerjisi dağıtımına yönelik yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat il merkezinde yeni bir trafo merkezinin hizmete sokulması planlandı.

Enerji yatırımına devam

TEİAŞ, Yozgat’ta elektrik enerjisi dağıtımına yönelik yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat il merkezinde yeni bir trafo merkezinin hizmete sokulması planlandı.

12 Ekim 2018 Cuma 06:58
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Enerji yatırımına devam

Bu kapsamda çalışmaların devam ettiği, Yozgat’ın ihtiyacını cevap verebilecek kapasitedeki trafonun önümüzdeki yıl Haziran ayında hizmete sokulabileceği kaydedildi. İlçelerde de yeni enerji hattı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sorgun ilçesinin Külhüyük köyündeki çiftçiler, TEİAŞ’ın yürüttüğü çalışmalardan şikayetçi oldu. Külhüyük köyünde yürütülen Reşadiye enerji hattı çalışmasında, ekiplerin köylülerin tarla ve bahçelerine iş makineleriyle girerek çalışma yürüttüğü, köylüleri bilgilendirmediği, bundan dolayı çok sayıda köylünün mağdur edildiği dile getirildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, köylülerin zarara uğratılmaması gerektiğini, devletin kamu hizmeti yürütürken vatandaşın mal ve mülküne zarar veremeyeceğini ifade ederek, köylülere gerekirse yargıya başvurabileceklerini hatırlattı. Bu arada ÇEDAŞ da, yaklaşan kış mevsiminde de tüketicilerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek için 2018 yılı planlı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  2018 yılı yatırım çalışmaları kapsamında ÇEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki üç il ve 40 ilçede ekonomik ömrünü tamamlayan 200 trafo A sınıfı trafolarla değiştirildi. Aydınlatma yatırımı kapsamında ise Yozgat’ta 17 bin 512 adet yeni aydınlatma armatürünün montajı yapıldı. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgelerindeki elektrik tüketicilerinin memnuniyet seviyelerini artırmayı öncelikli amaç edindiklerini belirtti.

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:47
Anahtar Kelimeler:
Enerji Yatırımına Devam
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