Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1547
ALTIN
437.220
DOLAR
7.3625
STERLİN
10.0828
EURO
8.9497

Enerji Verimliliği masaya yatırıldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından ‘Enerji Seminerleri’ etkinliği düzenlendi.

15 Ocak 2021 Cuma 00:55
Enerji Verimliliği masaya yatırıldı

YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan seminere çevrimiçi olarak katılan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yenilenebilir enerji kullanımının dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve yaygınlığı ile ilgili bilgiler aktardı.  Temiz ve sürdürülebilir enerji sistemlerine dönük alternatiflerin bulunmaya çalışıldığı günümüzde, öğrencilerde ve velilerde farkındalık oluşturmak, sorumluluk bilincini artırmak açısından faydalı olduğu değerlendirilen seminer programı kapsamında, ‘Enerji Verimliliği ve Çevre, Geleceğin Enerjisi: Yenilenebilir Enerji’ oturumları yapıldı. Türkiye genelinde 103 kampüste eğitim gören ilkokul öğrencileri ve onların velilerinin takip ettiği online seminerde  ‘Geleceğin Enerjisi: Yenilenebilir Enerji Semineri’ oturumunda, Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ve Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, ITAP Direktörü Prof. Dr. Tuğrul Hakioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fedai İnanır konuya ilişkin bilgiler verdi. Seminer moderatörleri İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu ve Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Halil İbrahim Aydemir yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, doğadaki sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilen, direk olarak doğa tarafından takviye edilen, yenilenebilir enerji kullanımında coğrafi konumların öneminden bahsetti. Böyükata, bölgenin ikliminin öneminden hareketle, yenilenebilir enerjinin kullanımının dünyadaki ve Türkiye’deki yeri, yaygınlığı ile ilgili sorulara cevap verdi. Böyükata, konuşmasında birincil enerji kaynaklarının kullanımıyla baş gösteren olumsuzlukların giderilmesi ve kaynakların tükenebileceği konularına değinerek, ortaya çıkan alternatif enerji kaynaklarının Dünya’da hem üretim hem de tüketim boyutlarında artışına dikkat çekti. ‘Enerji Verimliliği Haftası’ kapsamında düzenlenen seminer diğer konuşmacıların sunumuyla birlikte sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Verimliliği Masaya Yatırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PANCAR DA VERiM ARTTI
PANCAR DA VERiM ARTTI
HAFTASONU KARLI
HAFTASONU KARLI
DESTEK MiKTARI ARTIRILDI
DESTEK MiKTARI ARTIRILDI
Duykon’da yeni dönem
Duykon’da yeni dönem
Sorunların çözümü için projeler devrede
Sorunların çözümü için projeler devrede
GÜZERGAHLAR BELiRLENDi
GÜZERGAHLAR BELiRLENDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim