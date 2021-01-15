Enerji Verimliliği masaya yatırıldı

YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan seminere çevrimiçi olarak katılan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yenilenebilir enerji kullanımının dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve yaygınlığı ile ilgili bilgiler aktardı. Temiz ve sürdürülebilir enerji sistemlerine dönük alternatiflerin bulunmaya çalışıldığı günümüzde, öğrencilerde ve velilerde farkındalık oluşturmak, sorumluluk bilincini artırmak açısından faydalı olduğu değerlendirilen seminer programı kapsamında, ‘Enerji Verimliliği ve Çevre, Geleceğin Enerjisi: Yenilenebilir Enerji’ oturumları yapıldı. Türkiye genelinde 103 kampüste eğitim gören ilkokul öğrencileri ve onların velilerinin takip ettiği online seminerde ‘Geleceğin Enerjisi: Yenilenebilir Enerji Semineri’ oturumunda, Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ve Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, ITAP Direktörü Prof. Dr. Tuğrul Hakioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fedai İnanır konuya ilişkin bilgiler verdi. Seminer moderatörleri İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu ve Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Halil İbrahim Aydemir yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, doğadaki sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilen, direk olarak doğa tarafından takviye edilen, yenilenebilir enerji kullanımında coğrafi konumların öneminden bahsetti. Böyükata, bölgenin ikliminin öneminden hareketle, yenilenebilir enerjinin kullanımının dünyadaki ve Türkiye’deki yeri, yaygınlığı ile ilgili sorulara cevap verdi. Böyükata, konuşmasında birincil enerji kaynaklarının kullanımıyla baş gösteren olumsuzlukların giderilmesi ve kaynakların tükenebileceği konularına değinerek, ortaya çıkan alternatif enerji kaynaklarının Dünya’da hem üretim hem de tüketim boyutlarında artışına dikkat çekti. ‘Enerji Verimliliği Haftası’ kapsamında düzenlenen seminer diğer konuşmacıların sunumuyla birlikte sona erdi.