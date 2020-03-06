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Enerji tüketimi düştü

YERKÖY ilçesinde, 2019 yılında elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında geriledi. Geçtiğimiz yıl içinde en yüksek tüketim artışı yüzde 24 ile Sivas Akıncılar oldu.

06 Mart 2020 Cuma 03:46
Enerji tüketimi düştü

 En büyük düşüş ise yüzde 32 ile Yerköy’de yaşandı. Bir milyondan fazla aboneye hizmet veren ÇEDAŞ’ın raporunda özelleştirme sonrasında özellikle teknolojiye yapılan yatırımların etkisiyle arıza süre ve sayısında görülen azalma da yer aldı. Aradan geçen 10 yıl içinde toplam arıza sayısı yüzde 63, arıza süresi de yüzde 68 geriledi. ÇEDAŞ, bu yıl içinde sorunlu hatların tespiti için dronları da kullanmaya başladı. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta bir milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi, 2019 yılındaki elektrik tüketimi, yıl içinde görülen dip ve zirve noktalarını içeren ‘Yılın En’leri Raporu’nu açıkladı. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, 2016 yılından bu yana düzenli olarak ‘Yılın En’leri’ adı altında özel bir çalışma yaptıklarını dile getirerek “Bu yıl çalışmamızın kapsamını daha da genişlettik ve rapora dönüştürdük. Raporda abonelerimizin tüketim davranışlarının yanı sıra teknolojiye yaptığımız yatırımların da etkisiyle 2010 yılından bu yana arıza sayı ve süresindeki düşüşü ortaya koyduk” dedi. Genel Müdür Kıvılcım, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 2019’da toplam elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 5 gerileyerek 2 milyon 498 bin MWh seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. 2019’da en büyük kayıp Yerköy İlçesi’nde gözlendi. Yerköy’de 2019 yılında elektrik tüketimi yüzde 32 gibi oldukça yüksek bir oranda geriledi, 2018’de 108 bin MWh olan tüketim 2019’da 73,3 bin MWh seviyelerinde kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Tüketimi Düştü
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