Enerji tüketimi açıklandı

Klima kullanımındaki artış ve tarımsal sulama, tüketimi rekora taşıdı. En düşük tüketim ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 25 Haziran'da gözlendi. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 920 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmet veren ÇEDAŞ, elektrik tüketiminde 2017 yılının 'en'lerini açıkladı. ÇEDAŞ'ın verilerine göre 2017 yılında üç ilde toplam elektrik tüketimi 2016'a göre yüzde 11 artışla 2 milyar 380 milyon kilovat saatten (kWh), 2 milyar 642 milyon kWh'ye yükseldi. 2017 yılında tüketim rekoru 9 milyon 556 bin kWh ile 8 Ağustos gününde kırılırken, bu artışta bölgede yılın en sıcak günlerinin yaşanıyor olması dolayısıyla başta kamu kurumları olmak üzere bölgede artan klima kullanımı etkili oldu. Yine tarımsal sulamanın bölgede en çok yapıldığı dönemin ağustos ayına denk gelmesi de rekor tüketimi destekledi. ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği 52 bin kilometrekarelik bölgede en düşük tüketim ise 25 Haziran 2017 tarihinde yani Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşandı. Bayram tatilinde çok sayıda kişi şehir dışına çıkarken, sanayi ve ticarethanelerin kapalı olması tüketimi düşürdü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde elektrik tüketimi 6 milyon 805 bin kWh ile yılın en düşük rakamını gördü. Rekor kırılan 8 Ağustos tarihindeki tüketim ile kıyaslandığında 25 Haziran'da tüketim zirveye göre yüzde 28,7 daha düşük bir seviyede gerçekleşti.