Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

Enerji tüketimi açıklandı

ÇEDAŞ rakamlarına göre 2017 yılında bölgede en yüksek elektrik tüketimi hava sıcaklığının zirve yaptığı 8 Ağustos günü yaşandı.

Enerji tüketimi açıklandı

ÇEDAŞ rakamlarına göre 2017 yılında bölgede en yüksek elektrik tüketimi hava sıcaklığının zirve yaptığı 8 Ağustos günü yaşandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
20 Okunma
Enerji tüketimi açıklandı

Klima kullanımındaki artış ve tarımsal sulama, tüketimi rekora taşıdı. En düşük tüketim ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 25 Haziran'da gözlendi. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 920 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmet veren ÇEDAŞ, elektrik tüketiminde 2017 yılının 'en'lerini açıkladı. ÇEDAŞ'ın verilerine göre 2017 yılında üç ilde toplam elektrik tüketimi 2016'a göre yüzde 11 artışla 2 milyar 380 milyon kilovat saatten (kWh), 2 milyar 642 milyon kWh'ye yükseldi. 2017 yılında tüketim rekoru 9 milyon 556 bin kWh ile 8 Ağustos gününde kırılırken, bu artışta bölgede yılın en sıcak günlerinin yaşanıyor olması dolayısıyla başta kamu kurumları olmak üzere bölgede artan klima kullanımı etkili oldu. Yine tarımsal sulamanın bölgede en çok yapıldığı dönemin ağustos ayına denk gelmesi de rekor tüketimi destekledi. ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği 52 bin kilometrekarelik bölgede en düşük tüketim ise 25 Haziran 2017 tarihinde yani Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşandı. Bayram tatilinde çok sayıda kişi şehir dışına çıkarken, sanayi ve ticarethanelerin kapalı olması tüketimi düşürdü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde elektrik tüketimi 6 milyon 805 bin kWh ile yılın en düşük rakamını gördü. Rekor kırılan 8 Ağustos tarihindeki tüketim ile kıyaslandığında 25 Haziran'da tüketim zirveye göre yüzde 28,7 daha düşük bir seviyede gerçekleşti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BALIKÇILIK GELiŞiYOR
BALIKÇILIK GELiŞiYOR
Efendimizin hayatını öğrenecekler
Efendimizin hayatını öğrenecekler
Esnaf sofrası
Esnaf sofrası
TKDK çağrı yaptı
TKDK çağrı yaptı
Daştan OSB’yi gezdi
Daştan OSB’yi gezdi
Meclis kararları görüşüldü
Meclis kararları görüşüldü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim