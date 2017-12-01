Enerji timleri hazır

3’er kişiden oluşan Enerji Timlerinin yanı sıra 4 adet paletli kar aracı ve 3 kar motosikleti de bu bölgelerde konumlandırıldı. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yaklaşık 930 bin aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi, bölgede kış aylarının sert ve yoğun kar yağışlı geçmesi nedeniyle ‘Enerji Timlerini’ şimdiden teyakkuza geçirdi. ÇEDAŞ, kış şartlarının ağır geçtiği 14 bölgede 60’a yakın saha personelinden oluşan özel bir ekip kurdu. Enerji Timleri devreye alınırken, hizmet bölgesinin tamamında toplam 529 saha personeli acil durumlarda göreve hazır hale getirildi. Tüm bu önlemlerin yanı sıra oluşabilecek fırtına, kar ve tipi gibi olumsuz hava koşulları için gerekli

personel takviyesi yapılması yönünde de hazırlıklar tamamlandı.